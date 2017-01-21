Массовое отравление: в Житомире госпитализировали учеников гимназии
Состояние детей удовлетворительное, они получают бесплатно медицинскую помощь.
Состояние детей удовлетворительное, они получают бесплатно медицинскую помощь.
В Житомире 13 учеников городской гимназии № 23 госпитализированы с пищевым отравлением.
Как сообщает
Все дети являются учениками гимназии № 23 из разных классов.
Заместитель главы города Матвей Хренов отметил, что проведены все тесты в столовой и сальмонеллез не выявлен.
«Все необходимые анализы собраны, в данный момент возбудитель не обнаружен. Проведенные
Состояние детей удовлетворительное, они получают бесплатно медицинскую помощь.
Как сообщал «Обозреватель», ранее на Одесщине закрыли детсад после отравления восьми детей.