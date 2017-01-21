Массовое отравление: в Житомире госпитализировали учеников гимназии

В Житомире 13 учеников городской гимназии № 23 госпитализированы с пищевым отравлением.

Как сообщает пресс-служба Житомирского горсовета, 10 детей получают медицинскую помощь в детской городской больнице, 3 — в Житомирской областной больнице, 1 семья отказалась от госпитализации.

Все дети являются учениками гимназии № 23 из разных классов.

Заместитель главы города Матвей Хренов отметил, что проведены все тесты в столовой и сальмонеллез не выявлен.

«Все необходимые анализы собраны, в данный момент возбудитель не обнаружен. Проведенные экспресс-тесты сальмонеллеза не обнаружили. Большинство признаков указывают на то, что это бактериальная инфекция», — сообщил он.

Состояние детей удовлетворительное, они получают бесплатно медицинскую помощь.

Как сообщал «Обозреватель», ранее на Одесщине закрыли детсад после отравления восьми детей.