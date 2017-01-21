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14:34 (мск), источник: Интерфакс

Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU — Как минимум три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с пятью автомобилями на северо-востоке Москвы, сообщил в субботу «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, произошло столкновение пяти легковых автомобилей, в результате не менее трех человек пострадали», — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошёл на внутреннем кольце Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе торгового центра «Ханой».

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