Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы
Москва. 21 января. INTERFAX.RU — Как минимум три человека пострадали в результате
Москва. 21 января. INTERFAX.RU — Как минимум три человека пострадали в результате
«По предварительным данным, произошло столкновение пяти легковых автомобилей, в результате не менее трех человек пострадали», — сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошёл на внутреннем кольце Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе торгового центра «Ханой».