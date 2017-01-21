На Кубани пьяный водитель попал в ДТП и сообщил об угоне авто в полицию

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что у него якобы был угнан автомобиль в то время, когда он спал в салоне на заднем сиденье. По его словам, через некоторое время он проснулся и обнаружил, что машина движется, а за ее рулем находится неизвестный.

«Как объяснил заявитель, после этого он набросился на угонщика и между ними завязалась борьба. В результате машина опрокинулась в кювет, а злоумышленник сумел скрыться», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как отмечает ведомство, заявитель путался в показаниях и, кроме того, его жена видела, как мужчина сам садился за руль и отъезжал от дома. В ходе проверки полицейские установили, что владелец автомобиля сам не справился с управлением и устроил аварию, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.



По факту возбудили дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).