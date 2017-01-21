В Башкирии жених с битой в канун свадьбы ограбил алкомаркет

20 января примерно в 22.00 23-летний мужчина в маске, вооруженный битой, ворвался в местный магазин, торгующий спиртными напитками, и угрожая избить продавцов, забрал из их кассы 20 тысяч рублей, а также ящик с 12 бутылками дорогого виски.

Но грабителю не повезло, поскольку среди работников магазина нашелся отважный человек, который украдкой проследил за ним и заметил, что тот зашел в подвал соседнего дома. Продавец сообщил эту информацию в полицию, и стражи порядка смогли задержать грабителя, когда тут, уверенный в успехе, чуть позже вышел из подвала без маски.

Внутри были найдены бита, часть похищенных денег, нож и маска. Мужчина признался в совершенном ограблении и объяснил, что ему очень нужны были деньги и выпивка для проведения предстоящей свадьбы.

Возбуждено уголовное дело.