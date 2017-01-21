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15:03 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде задержан серийный похититель батареек

В Калининграде полицейские задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в серии краж из торгового центра. Об этом в субботу «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В прошлом году злоумышленник трижды посещал один из торговых центров на улице Дзержинского. Из торгового зала он незаметно похищал батарейки — более 250 упаковок. Общая стоимость похищенного имущества составила почти 30 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника, вскоре его задержали. По данным полиции, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Что подозреваемый делал с батарейками, не сообщается.

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