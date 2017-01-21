Пострадавшего в смертельном ДТП под Нестеровом ребенка в больницу везли на попутке

Один из первых на месте происшествия оказался инспектор ДПС из Гусева Алик Корюгин. Он увидел, что на заднем сиденье «Мерседеса» находился напуганный ребенок.

«Больше всего я испугался того, что малыш не плакал, а просто молчал. На курсах первой медицинской помощи нам объясняли, что это плохой признак. Каждая минута была на счету, поэтому я принял решение отправить малыша в больницу на попутке, не дожидаясь приезда медиков. Две девушки согласились отвезти малыша в больницу города Гусева», — цитирует пресс-служба слова лейтенанта.

Как сообщили в ведомстве, полицейский вместе с другими автомобилистами отжали заклинившую дверь «Мерседеса» и помогли 29-летнему водителю выбраться из салона иномарки.

В пятницу в ДТП под Нестеровом погибли двое человек, пассажирка скончалась по дороге в больницу. В настоящее время полиция проводит проверку по факту аварии и ищет очевидцев.