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16:17 (мск), источник: БЕЛТА

СК: суицид в Осиповичах не связан с налогом «на тунеядцев»

Самоубийство мужчины, выбросившегося из окна в Осиповичах, не связано с налогом «на тунеядство». Информацию об этом предоставили в УСК по Могилевской области.

По факту суицида, произошедшего шестого декабря 2016 года, была проведена проверка. Было установлено, что фактов доведения до самоубийства не имелось. В предсмертной записке мужчина написал о семейных проблемах.

Ранее средства массовой информации сообщали, что шестидесятилетний мужчина оставил перед совершением самоубийства записку и извещение об уплате налога.

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