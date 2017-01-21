СК: суицид в Осиповичах не связан с налогом «на тунеядцев»
Самоубийство мужчины, выбросившегося из окна в Осиповичах, не связано с налогом «на тунеядство». Информацию об этом предоставили в УСК по Могилевской области.
Самоубийство мужчины, выбросившегося из окна в Осиповичах, не связано с налогом «на тунеядство». Информацию об этом предоставили в УСК по Могилевской области.
По факту суицида, произошедшего шестого декабря 2016 года, была проведена проверка. Было установлено, что фактов доведения до самоубийства не имелось. В предсмертной записке мужчина написал о семейных проблемах.
Ранее средства массовой информации сообщали, что шестидесятилетний мужчина оставил перед совершением самоубийства записку и извещение об уплате налога.