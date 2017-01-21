СК: суицид в Осиповичах не связан с налогом «на тунеядцев»

По факту суицида, произошедшего шестого декабря 2016 года, была проведена проверка. Было установлено, что фактов доведения до самоубийства не имелось. В предсмертной записке мужчина написал о семейных проблемах.

Ранее средства массовой информации сообщали, что шестидесятилетний мужчина оставил перед совершением самоубийства записку и извещение об уплате налога.