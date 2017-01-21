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16:15 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы пропал 11-летний мальчик

Оркен Азаматулы пропал днем, когда возвращался домой со школы.

Источник: Tengrinews

В Алматы разыскивают 11-летнего мальчика, который пропал без вести 19 января, об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала его тетя Гульмира Умирбекова.

Оркен Азаматулы пропал днем, когда возвращался домой со школы. В последний раз его видели одноклассники. По их словам, в тот день Оркен вышел с занятий и в промежуток между 13.30 и 14.00 он стоял на остановке на углу улиц Шевченко и Розыбакиева. Затем мальчик сел на автобус № 135 и уехал в сторону дома. После этого его никто не видел. Мальчик был одет в красную куртку, под ней школьная форма. Также у него был темно-синий рюкзак. Рост Оркена 138−140 сантиметров. Заявление о пропаже ребенка родные подали в РОВД Алмалинского района в тот же день. Поисками Оркена занимаются как полиция, так и его родные.

Всех, кто имеет информацию о пропавшем ребенке, просят звонить в полицию или по номерам +7 702 232 2120 (Гульмира, тетя Оркена) и +7 707 658 9183 (Багдагуль, бабушка).

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