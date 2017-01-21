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16:45 (мск), источник: Новый Калининград

16-летний подросток пострадал в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля

В Калининграде в результате ДТП пострадал 16-летний подросток. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу около полудня на перекрестке улиц фрунзе и 9 Апреля. Столкнулись два автомобиля «Рено». Подросток сидел на пассажирском сиденье в одном из автомобилей, он получил различные телесные повреждения.

Видео размещено в группе автомобилистов Калининграда и области в социальной сети «Вконтакте».


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