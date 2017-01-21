16-летний подросток пострадал в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля
В Калининграде в результате ДТП пострадал 16-летний подросток. Об этом в субботу сообщает
В Калининграде в результате ДТП пострадал 16-летний подросток. Об этом в субботу сообщает
Авария произошла в пятницу около полудня на перекрестке улиц фрунзе и 9 Апреля. Столкнулись два автомобиля «Рено». Подросток сидел на пассажирском сиденье в одном из автомобилей, он получил различные телесные повреждения.
Видео размещено в группе автомобилистов Калининграда и области в социальной сети «Вконтакте».