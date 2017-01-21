Троллейбус в Гомеле, избегая наезда на пешехода, врезался в столб
По информации очевидцев ДТП, у транспортного средства во время движения по маршруту отказали тормоза.
По информации очевидцев ДТП, у транспортного средства во время движения по маршруту отказали тормоза.
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Троллейбус врезался в столб в Гомеле
ДТП произошло около 15:50 на улице Богдана Хмельницкого областного центра.
По данным очевидцев, у троллейбуса маршрута № 19 отказали тормоза и водитель, чтобы избежать наезда на переходящего проезжую часть пешехода принял решение съехать на обочину, где транспортное средство врезалось в мачту уличного освещения.
По предварительной информации, никто из пассажиров, ехавших в троллейбусе, серьезно не пострадал.