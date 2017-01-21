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16:37 (мск), источник: Sputnik.by

Троллейбус в Гомеле, избегая наезда на пешехода, врезался в столб

По информации очевидцев ДТП, у транспортного средства во время движения по маршруту отказали тормоза.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Троллейбус врезался в столб в Гомеле из-за того, что его водитель пытался избежать наезда на пешехода, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

ДТП произошло около 15:50 на улице Богдана Хмельницкого областного центра.

По данным очевидцев, у троллейбуса маршрута № 19 отказали тормоза и водитель, чтобы избежать наезда на переходящего проезжую часть пешехода принял решение съехать на обочину, где транспортное средство врезалось в мачту уличного освещения.

По предварительной информации, никто из пассажиров, ехавших в троллейбусе, серьезно не пострадал.

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