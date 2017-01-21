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16:35 (мск), источник: Nur.kz

Без вести пропавшего алматинца нашли спустя 10 лет

С заявлением о его пропаже родственники обратились лишь в 2015 году.

Источник: Nur.kz

Полиция Алматинской области разыскала мужчину, который около 10 лет считался пропавшим без вести, пишет ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Разыскиваемый мужчина 1967 года рождения обнаружен в одном из населенных пунктов Илийского района.

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Как выяснилось, алматинец пропал без вести в августе 2007 года, однако его родные обратились в полицию с официальным заявлением лишь в 2015 году. Все эти годы мужчина не связывался с родственниками, ездил по стране в поисках заработка.

Разыскиваемого мужчину обнаружили инспекторы ювенальной полиции Илийского РУВД в ходе проводимых в пригороде Алматы профилактических мероприятий.

«При проверке документов и по внешним приметам было установлено, что мужчина, согласно имеющейся ориентировке, числится без вести пропавшим. Из его пояснений следует, что в Илийский район он переехал 1,5 года назад и в одном из поселков подрабатывал на строительстве частного дома», — сообщили в ДВД.

В полиции также добавили, что он проживал в недостроенном дачном домике, за которым также присматривал.

В настоящее время алматинец уже встретился со своими родными.

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