Масштабный омлет в Киеве: водитель-неудачник уронил сотни яиц на асфальт

На Броварском проспекте в Киеве водитель устроил ДТП и уронил при этом сотни яиц на асфальт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта dtp.kiev.ua, активист Влад Антонов.

«Масштабный омлет в Киеве на Броварском проспекте: разворот через двойную сплошную и несколько сотен яиц на асфальте. Чудом без пострадавших, если не считать яйца», — говорится в сообщении.