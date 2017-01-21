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17:28 (мск), источник: Обозреватель

Масштабный омлет в Киеве: водитель-неудачник уронил сотни яиц на асфальт

ДТП обошлось пострадавших, если не считать яйца.

На Броварском проспекте в Киеве водитель устроил ДТП и уронил при этом сотни яиц на асфальт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта dtp.kiev.ua, активист Влад Антонов.

«Масштабный омлет в Киеве на Броварском проспекте: разворот через двойную сплошную и несколько сотен яиц на асфальте. Чудом без пострадавших, если не считать яйца», — говорится в сообщении.

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