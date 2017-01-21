Масштабный омлет в Киеве: водитель-неудачник уронил сотни яиц на асфальт
ДТП обошлось пострадавших, если не считать яйца.
ДТП обошлось пострадавших, если не считать яйца.
На Броварском проспекте в Киеве водитель устроил ДТП и уронил при этом сотни яиц на асфальт.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта dtp.kiev.ua, активист Влад Антонов.
«Масштабный омлет в Киеве на Броварском проспекте: разворот через двойную сплошную и несколько сотен яиц на асфальте. Чудом без пострадавших, если не считать яйца», — говорится в сообщении.