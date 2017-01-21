Полицейские изъяли около 9 гр. наркотика из незаконного оборота в Нижнем Новгороде

Согласно информации, сотрудники отдельного батальона ДПС, находясь на территории гаражно-строительного кооператива, расположенного по ул. Щербакова в Сормовском районе, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали молодого человека.

При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у него пакетик с подозрительным веществом. Результаты проведенной экспертизы показали, что изъятое является наркотическим средством массой 8,87 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый — неработающий 24-летний нижегородец — доставлен в районный отдел полиции, в отношении него избирается мера пресечения.