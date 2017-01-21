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17:35 (мск), источник: ТАСС

Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Солдат Росгвардии упал на пути в московском метро во время патрулирования станции; потерпевший получил ушибы и направлен в медучреждение. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Ранее сообщалось, что на станции «Проспект Мира» — кольцевая, под приходящий поезд упал пассажир. Из-за инцидента снималось напряжение с контактного рельса для поднятия потерпевшего на платформу. Движение поездов по кольцевой линии осуществлялось с задержками.

«Упавшим на пути является солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы неопасные для жизни, он направлен в медицинское учреждение», — сказал собеседник агентства.

Причина инцидента устанавливается.

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