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18:47 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе продолжают падать столбы, почему молчит мэрия

Очередной столб упал в эту субботу на улице Тудор Владимиреску, информацию подтвердили в правоохранительных органах республики, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik, Андрей Петрик. Когда в доме нет настоящего хозяина, жилище приходит в запустение и хаос. Примерно то же происходит в молдавской столице, где каждый факт вопит, что городу нужна твердая рука, которая бы навела порядок в муниципальном хозяйстве.

Помимо того, что Кишинев в эти январские дни превратился в настоящий каток, а люди вынуждены ходить по ледяным тротуарам держась за деревья, у столицы появилась еще одна фирменная «фишка» — спонтанно падающие столбы инженерных коммуникаций, поддерживающих троллейбусные линии.

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И парадоксально не то, что столбы, установленные в 60-х годах прошлого столетия, падают на проезжающие машины и троллейбусы, а то, что в Кишиневе с молчаливого согласия местных властей вовсю работает поговорка: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Хорошо, что проржавевший стальной великан, вот так же спонтанно упавший 21 января, не угодил на крышу проезжающего автобуса или не раздавил людей, шедших поблизости. Бог миловал. Но где гарантия того, что это не произойдет завтра или через неделю.

Как в таком случае будет действовать столичный градоначальник, предпочитающий решению наболевших проблем столицы столь милые его сердцу вояжи по европейским странам? Вопрос остается открытым.

Конечно, можно предположить, что Киртоакэ вновь сошлется на то, что падающие громадные столбы — это наследие из «проклятого прошлого», а советское железо, из которых они были изготовлены — идеологически противоречит идее «Великой Унири». Но факт остается фактом: пока разруха будет царить в головах у тех, кому доверили почти миллионный город, столбы продолжат падать, они не виноваты, они — железные, они свое отслужили и проржавели.

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