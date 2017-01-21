За нелегальный вывоз валюты двум россиянам грозит до 10 лет колонии

По данным пресс-группы Брестской таможни их автомобиль марки Mercedes ехал на выезд из Беларуси. На таможенном контроле водитель и пассажир заявили, что с собой у них по 9 тысяч евро на человека. Однако таможенники нашли у них скрытые 35,5 с лишним тысяч евро. Такие деньги уже нужно декларировать.

В Брестской таможне напомнили, что с 4 апреля 2016 года вступили в силу изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь.

С этой даты при незаконном перемещении (недекларировании, сокрытии) через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС наличных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 000 долларов США, в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса РБ предусмотрена уголовная ответственность.

В итоге россияне попали под третью часть статьи Контрабанда. Грозит по ней лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.