За нелегальный вывоз валюты двум россиянам грозит до 10 лет колонии
Брестская таможня возбудила уголовное дело в отношении двух россиян, которые пытались провезти через пункт пропуска Варшавский мост незадекларированную крупную сумму евро.
Брестская таможня возбудила уголовное дело в отношении двух россиян, которые пытались провезти через пункт пропуска Варшавский мост незадекларированную крупную сумму евро.
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В Брестской таможне напомнили, что с 4 апреля 2016 года вступили в силу изменения и дополнения в Уголовный и
С этой даты при незаконном перемещении (недекларировании, сокрытии) через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС наличных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 000 долларов США, в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса РБ предусмотрена уголовная ответственность.
В итоге россияне попали под третью часть статьи Контрабанда. Грозит по ней лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.