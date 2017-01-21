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19:25 (мск), источник: 112.ua

В Одессе горел «Привоз», — источник

В результате пожара никто не пострадал.

Источник: 112.ua

В Одессе на рынке «Привоз» произошел пожар. Об этом сообщает издание «УНН».

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«Пожар начался со стороны улицы Эстонская. В результате происшествия выгорело четыре павильона», — передает издание слова спикера ГСЧС в Одесской области Андрея Мельника.

Как сообщили спасатели, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля. «Огонь удалось ликвидировать через 20 минут, никто не пострадал», — отмечает глава пресс-службы облуправления ГСЧС.

По информации СМИ, возгорание произошло в районе обувных рядов.

Ранее в Одессе сгорела квартира в многоэтажном доме, спасатели через окно доставали трех жителей, среди которых есть ребенок.

Также в рамках реформы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 2017 году планируется создать 271 местную пожарную команду.

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