В Одессе горел «Привоз», — источник

В Одессе на рынке «Привоз» произошел пожар. Об этом сообщает издание «УНН».

«Пожар начался со стороны улицы Эстонская. В результате происшествия выгорело четыре павильона», — передает издание слова спикера ГСЧС в Одесской области Андрея Мельника.

Как сообщили спасатели, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля. «Огонь удалось ликвидировать через 20 минут, никто не пострадал», — отмечает глава пресс-службы облуправления ГСЧС.

По информации СМИ, возгорание произошло в районе обувных рядов.

Ранее в Одессе сгорела квартира в многоэтажном доме, спасатели через окно доставали трех жителей, среди которых есть ребенок.

Также в рамках реформы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 2017 году планируется создать 271 местную пожарную команду.