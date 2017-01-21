В Одессе горел «Привоз», — источник
В результате пожара никто не пострадал.
В результате пожара никто не пострадал.
В Одессе на рынке «Привоз» произошел пожар. Об этом сообщает издание «УНН».
«Пожар начался со стороны улицы Эстонская. В результате происшествия выгорело четыре павильона», — передает издание слова спикера ГСЧС в Одесской области Андрея Мельника.
Как сообщили спасатели, к ликвидации возгорания было привлечено четыре
По информации СМИ, возгорание произошло в районе обувных рядов.
Ранее в Одессе сгорела квартира в многоэтажном доме, спасатели через окно доставали трех жителей, среди которых есть ребенок.
Также в рамках реформы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 2017 году планируется создать 271 местную пожарную команду.