Минчанина за дрифт на пл. Победы начнут судить 3 февраля

Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 339 (хулиганство), ч.2 ст. 346 (надругательство над особо ценной материальной историко-культурной ценностью) УК РБ.

Установлено, что 29 ноября 2016 года с 1.30 до 1.50 в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории монумента Победы, он за рулем автомобиля Mercedes-Benz S300 заехал на территорию памятника, заведомо не предназначенную для движения транспортных средств. После этого целенаправленно ввел автомобиль в управляемый занос, проехав на нем по территории монумента Победы не менее трех кругов вокруг своей оси. В момент совершения этих действий обвиняемый был застигнут сотрудниками органов внутренних дел. Однако на требования прекратить противоправные действия не реагировал, демонстративно неоднократно нарушил правила дорожного движения, после чего скрылся с места преступления.

Санкция ч.1 ст. 339 УК РБ предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет; ч.2 ст. 346 УК РБ — наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.