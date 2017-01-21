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19:42 (мск), источник: Publika.md

Власти выясняют обстоятельства падения электрического столба на улице Владимиреску

На столичной улице Тудора Владимиреску упал электрический столб. Власти не исключают, что это следствие ДТП, а виновный водитель скрылся с места происшествия.

Источник: Publika.md

В Муниципальном управлении электротранспорта допускают, что столб мог снести троллейбус. Представители управления уехали с места инцидента, лишь заметив журналистов.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Неделю назад столб линии электропередачи упал на проспекте Штефана чел Маре.

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