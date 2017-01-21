Власти выясняют обстоятельства падения электрического столба на улице Владимиреску
На столичной улице Тудора Владимиреску упал электрический столб. Власти не исключают, что это следствие ДТП, а виновный водитель скрылся с места происшествия.
На столичной улице Тудора Владимиреску упал электрический столб. Власти не исключают, что это следствие ДТП, а виновный водитель скрылся с места происшествия.
В Муниципальном управлении электротранспорта допускают, что столб мог снести троллейбус. Представители управления уехали с места инцидента, лишь заметив журналистов.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Неделю назад столб линии электропередачи упал на проспекте Штефана чел Маре.