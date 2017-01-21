В закрытом из-за непогоды аэропорту Мурманска остались более 85 пассажиров

«В аэропорту “Мурманск”, временно закрытого со вчерашнего вечера по погодным условиям, произошла задержка вылетов и прилетов уже 14 рейсов. В настоящее время здесь находятся более 85 пассажиров. В гостинице, расположенной на территории аэропорта, размещено 102 человека», — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что представителями авиакомпаний приняты меры для комфортного ожидания задержанных рейсов: люди обеспечены питанием, питьевой водой и транспортом для доставки в места размещения. Обстановка в аэропорту спокойная, отметили в МЧС.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что спасатели продолжают принимать меры для минимизации возможных последствий происшествий на автотрассах в период непогоды.

«В настоящее время на повороте федеральной автодороги Р-21 (“Кола” — ИФ) к ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование — ИФ) Заозерск продолжает действовать подвижный пункт обогрева главного управления МЧС России по Мурманской области, — уточнили в МЧС. — Он был развернут вчера в связи с введенным ограничением движения из-за недостаточной видимости на участке с 1470 км по 1510 км. Подвижный пункт обогрева продолжит работу до особого распоряжения».

Там добавили, что дополнительно развернуты пункты обогрева в придорожном кафе на АЗС ООО «Скарус» (1560 км) и в кемпинге «Титовка» (1590км).