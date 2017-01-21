В закрытом из-за непогоды аэропорту Мурманска остались более 85 пассажиров
Москва. 21 января. INTERFAX.RU — В аэропорту Мурманска, закрытом до утра воскресенья
Москва. 21 января. INTERFAX.RU — В аэропорту Мурманска, закрытом до утра воскресенья
«В аэропорту “Мурманск”, временно закрытого со вчерашнего вечера по погодным условиям, произошла задержка вылетов и прилетов уже 14 рейсов. В настоящее время здесь находятся более 85 пассажиров. В гостинице, расположенной на территории аэропорта, размещено 102 человека», — пояснили в ведомстве.
Там подчеркнули, что представителями авиакомпаний приняты меры для комфортного ожидания задержанных рейсов: люди обеспечены питанием, питьевой водой и транспортом для доставки в места размещения. Обстановка в аэропорту спокойная, отметили в МЧС.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что спасатели продолжают принимать меры для минимизации возможных последствий происшествий на автотрассах в период непогоды.
«В настоящее время на повороте федеральной автодороги Р-21 (“Кола” — ИФ) к ЗАТО (закрытое
Там добавили, что дополнительно развернуты пункты обогрева в придорожном кафе на АЗС ООО «Скарус» (1560 км) и в кемпинге «Титовка» (1590км).
В субботу в Мурманской области дует штормовой ветер и идет сильный снег.