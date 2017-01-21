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19:46 (мск), источник: Informburo.kz

Лишившаяся ноги девушка отсудила 20 млн тенге у врачей Актау

На суде врачи полностью признали свою вину, а уголовное дело в отношении них прекратили по амнистии.

Источник: Reuters

В Актауском городском суде вынесли приговор троим врачам Мангистауской областной больницы, которых обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Медики согласились выплатить 20 млн тенге в качестве компенсации морального вреда 27-летней Кристине Глембовской, сообщает lada.kz.

В декабре 2014 года девушка получила тяжёлую травму ноги, которую затем пришлось ампутировать. В трагедии Кристина Глембовская обвинила врачей, поскольку и судебно-медицинская, и независимая экспертизы подтвердили, что ампутация произошла из-за некачественно оказанной медицинской помощи. Досудебные разбирательства по этому делу длились более двух лет. Адвокат пострадавшей считала, что следствие специально затягивало процесс передачи материалов, чтобы срок давности иска истёк и врачи могли уйти от уголовной ответственности. В январе 2017 года дело все же поступило в суд, где врачи полностью признали свою вину. «Уголовное дело в отношении граждан К., Ш. и Е. по статье 114 части 2 УК РК (в старой редакции) прекратить на основании части 6 Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Республики Казахстан».

«Уголовное дело в отношении граждан К., Ш. и Е. в счет возмещения морального вреда 20 миллионов тенге в солидарном порядке удовлетворить полностью», — сообщили в Актауском городском суде.

18 января родители погибшего в Алматинской области ребёнка обвинили в его смерти врачей. Родные погибшего полуторагодовалого мальчика заявили, что их ребёнок умер от потери крови, а врачи в это время пили чай.

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