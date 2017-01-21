Лишившаяся ноги девушка отсудила 20 млн тенге у врачей Актау
На суде врачи полностью признали свою вину, а уголовное дело в отношении них прекратили по амнистии.
На суде врачи полностью признали свою вину, а уголовное дело в отношении них прекратили по амнистии.
В Актауском городском суде вынесли приговор троим врачам Мангистауской областной больницы, которых обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Медики согласились выплатить 20 млн тенге в качестве компенсации морального вреда 27-летней Кристине Глембовской, сообщает lada.kz.
В декабре 2014 года девушка получила тяжёлую травму ноги, которую затем пришлось ампутировать. В трагедии Кристина Глембовская обвинила врачей, поскольку и
«Уголовное дело в отношении граждан К., Ш. и Е. в счет возмещения морального вреда 20 миллионов тенге в солидарном порядке удовлетворить полностью», — сообщили в Актауском городском суде.
18 января родители погибшего в Алматинской области ребёнка обвинили в его смерти врачей. Родные погибшего полуторагодовалого мальчика заявили, что их ребёнок умер от потери крови, а врачи в это время пили чай.