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20:11 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Прокуратура открыла дело по факту отравления детей в Житомире

Прокуратура открыла дело по признакам уголовного правонарушения в гимназии Житомира, где отравились 13 учеников.

Источник: Telegraf.com.ua

Прокуратура Житомирской области начала уголовное производство по факту отравления учеников Житомирской городской гимназии № 23. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

«В субботу, 21 января 2017 года, Житомирской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения массовых отравлений в местной гимназии, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины. Установлено, что в Житомирской детской областной и центральной детской городской больницы с 20 по 21 января 2017 года с предварительным диагнозом острое кишечное отравление госпитализированы 13 детей, которые являются учениками местной гуманитарной гимназии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное. В ходе досудебного расследования, которое проводится Житомирским ОП ГУНП в области, будут проведены необходимые следственные действия, установлены иные обстоятельства. Процессуальное руководство осуществляется Житомирской местной прокуратурой.

Как сообщалось, в Житомире зафиксировали массовое пищевое отравление среди школьников. Чрезвычайнле происшествие случилось накануне в Житомирской городской гуманитарной гимназии № 23 им. М. И. Очерета. По состоянию на утро 21 января госпитализировали 13 детей.

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