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20:15 (мск), источник: БЕЛТА

Два жителя Лунинца за убийство знакомой приговорены к 23 годам колонии

Один из осужденных будет отбывать наказание в исправительной колонии особого, второй — усиленного режима.

Источник: БЕЛТА

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Лунинца за убийство с особой жестокость 36-летней знакомой приговорены к 23 годам лишения свободы, сообщила БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда сегодня в выездном заседании огласила приговор в отношении двух жителей Лунинца 1983 и 1991 годов рождения. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц) УК РБ. Кроме того, противоправные действия одного из мужчин дополнительно квалифицированы по ч.1 ст. 366 (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений) УК РБ. Обоим обвиняемым назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы. Один из осужденных будет отбывать наказание в исправительной колонии особого, второй — усиленного режима.

Преступление было совершено 23 августа 2016 года. На протяжении дня компания из четырех человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт. Погибшая нанесла пощечину одному из мужчин, за что была зверски избита. Установлено, что женщине было нанесено не менее 39 ударов в жизненно важные органы. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стала сочетанная тупая травма с обильной внутренней кровопотерей.

Приговор суда может быть обжалован и опротестован в десятидневный срок.

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