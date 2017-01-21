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20:49 (мск), источник: 112.ua

СБУ раскрыла подробности подготовки покушения на нардепа: Планировался подрыв автомобиля

В деле продолжаются оперативные и следственные действия.

Источник: 112.ua

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные злоумышленники, которые планировали покушение на жизнь народного депутата, намеревались совершить это путем подрыва его автомобиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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«С куратором обсуждался способ покушения с применением самодельного взрывного устройства. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ. В результате спецоперации вчера вечером злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата Украины», — сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что взрывное устройство представляло собой пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом в приблизительно 400 г, сверхмощным неодымовым магнитом, электродетонатором и элементом питания.

В ходе проведенных обысков в квартире и автомобиле задержанных было обнаружено и изъято специально подготовленные терминалы, сим-карты для приведения в действие взрывного устройства, средства коммуникации с кураторами и другие доказательства преступления, в том числе фотографии объекта.

В деле продолжаются оперативные и следственные действия.

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