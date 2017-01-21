В Петербурге телефонный хулиган заминировал школу «ядерной бомбой»

По словам правоохранителей, сигнал о минировании пришел на пульт дежурного в прошлую пятницу после полудня. Детский голос сообщил о том, что в школе на улице Савушкина спрятан ядерный заряд.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, к месту предполагаемой закладки «ядерной бомбы» выехали полицейские, однако взрывного устройства на месте не оказалось.

Правоохранители сообщают, что телефонным террористом оказался 8-летний ученик второго класса. При этом сам звонок был осуществлен с мобильного телефона его 7-летней одноклассницы.

Полицейские попросили родителей ребенка провести с ним воспитательную беседу.