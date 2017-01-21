В Петербурге телефонный хулиган заминировал школу «ядерной бомбой»
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В
По словам правоохранителей, сигнал о минировании пришел на пульт дежурного в прошлую пятницу после полудня. Детский голос сообщил о том, что в школе на улице Савушкина спрятан ядерный заряд.
Как сообщает ГУ МВД России по
Правоохранители сообщают, что телефонным террористом оказался 8-летний ученик второго класса. При этом сам звонок был осуществлен с мобильного телефона его 7-летней одноклассницы.
Полицейские попросили родителей ребенка провести с ним воспитательную беседу.