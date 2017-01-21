Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
22«Облик перемен»
20Трамп стал 45-м президентом США
9Крещенские купания
20:33 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге телефонный хулиган заминировал школу «ядерной бомбой»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские установили личность телефонного хулигана, сообщившего о «ядерной бомбе», заложенной в одной из школ города, пишет интернет-газета Фонтанка.

По словам правоохранителей, сигнал о минировании пришел на пульт дежурного в прошлую пятницу после полудня. Детский голос сообщил о том, что в школе на улице Савушкина спрятан ядерный заряд.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, к месту предполагаемой закладки «ядерной бомбы» выехали полицейские, однако взрывного устройства на месте не оказалось.

Правоохранители сообщают, что телефонным террористом оказался 8-летний ученик второго класса. При этом сам звонок был осуществлен с мобильного телефона его 7-летней одноклассницы.

Полицейские попросили родителей ребенка провести с ним воспитательную беседу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Высокий суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Ле Пен назвала «катастрофой» миграционную политику Меркель
Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете
Суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала Мужская сборная России в третий раз выиграла медали Кубка мира в эстафете. На последнем круге Бабиков красиво убежал от украинца Пидручного
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь