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21:21 (мск), источник: 112.ua

В Николаеве злоумышленник 3 суток удерживал девушку взаперти в квартире: она сбежала, спустившись по простыням

Ему грозит до 5 лет ограничения либо лишения свободы.

Источник: 112.ua

В Николаеве полицейские задержали злоумышленника, который трое суток удерживал свою 19-летнюю девушку взаперти в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

После своего освобождения девушка рассказала детали происшествия. По ее словам, она приехала домой к своему бывшему парню, отреагировав таким образом на его приглашение.

«Между молодыми людьми возник конфликт на почве ревности и 24-летний парень начал избивать подругу. Рассказывая о событиях, девушка отметила, что злоумышленник наносил ей телесные повреждения в течение нескольких суток. А когда увидел, что у нее рассечен лоб, то зашил ей рану самостоятельно бытовыми принадлежностями: обычными нитками и иглой. Со слов заявительницы, от пережитого она находилась в состоянии полусознания, не имея возможности помешать ему», — сказано в сообщении.

После злоумышленник заявил потерпевшей, что она должна быть у него дома, пока не исчезнут следы от побоев. Разбив ее телефон, он закрыл девушку в квартире и ушел по делам. Девушке удалось воспользоваться этим: она связала все простыни и одеяла, которые были в квартире и спустилась с третьего этажа на крышу магазина, слезть с которой ей помог прохожий.

Работники Ингульского отдела полиции, получив разрешение суда, провели обыск в квартире злоумышленника и изъяли вещественные доказательства его противоправных действий. По заключению судебно-медицинской экспертизы полученные пострадавшей травмы относятся к категории средней тяжести.

«Следственным отделением Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос о дополнительной квалификации событиям», — отметили в полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями по согласованию с органами прокуратуры готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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