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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв удара ВВС Нигерии по лагерю беженцев увеличилось до более 230

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число погибших в результате ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны, предположительно, увеличилось до 236 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Источник: AFP 2016

Ранее организация «Врачи без границ» (MSF) подтвердила гибель по меньшей мере 90 человек.

Согласно тому, что мне сказали люди, собственноручно хоронившие погибших, они похоронили 234 убитых. Позднее мне сообщили, что двое из ранее эвакуированных скончались.
Глава района Кала-Бальге
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Во вторник представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки «Боко Харам» самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента несколько человек погибли.

По его словам, в результате бомбардировки были ранены представители гуманитарных служб, в том числе пострадали несколько нигерийцев, работавших на организацию «Врачи без границ» и Международный комитет Красного Креста. Точное число погибших и пострадавших он не сообщил.

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