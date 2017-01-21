Число жертв удара ВВС Нигерии по лагерю беженцев увеличилось до более 230
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число погибших в результате ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число погибших в результате ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на
Ранее организация «Врачи без границ» (MSF) подтвердила гибель по меньшей мере 90 человек.
Согласно тому, что мне сказали люди, собственноручно хоронившие погибших, они похоронили 234 убитых. Позднее мне сообщили, что двое из ранее эвакуированных скончались.
Во вторник представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки «Боко Харам» самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента несколько человек погибли.
По его словам, в результате бомбардировки были ранены представители гуманитарных служб, в том числе пострадали несколько нигерийцев, работавших на организацию «Врачи без границ» и Международный комитет Красного Креста. Точное число погибших и пострадавших он не сообщил.