Число жертв удара ВВС Нигерии по лагерю беженцев увеличилось до более 230

Согласно тому, что мне сказали люди, собственноручно хоронившие погибших, они похоронили 234 убитых. Позднее мне сообщили, что двое из ранее эвакуированных скончались.

В Нигерии из-за ошибочного авиаудара по лагерю беженцев погибли более 100 человек

Во вторник представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки «Боко Харам» самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента несколько человек погибли.

По его словам, в результате бомбардировки были ранены представители гуманитарных служб, в том числе пострадали несколько нигерийцев, работавших на организацию «Врачи без границ» и Международный комитет Красного Креста. Точное число погибших и пострадавших он не сообщил.