В Алматы автомобиль сгорел напротив пожарной части

В субботу, 21 января, в Алматы автомобиль Mercedes сгорел напротив пожарной части, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительной версии, произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Автомобиль в этот момент находился в движении на проспекте Райымбека, на углу улицы Полежаева водитель припарковался. Пожарники не успели спасти автомашину.

Возгорание произошло в салоне, не в моторном отсеке, и выгорел именно салон. Подкапотное пространство практически не пострадало.

В результате ЧП никто не пострадал.