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21:16 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы автомобиль сгорел напротив пожарной части

Возгорание произошло в салоне.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В субботу, 21 января, в Алматы автомобиль Mercedes сгорел напротив пожарной части, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительной версии, произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Автомобиль в этот момент находился в движении на проспекте Райымбека, на углу улицы Полежаева водитель припарковался. Пожарники не успели спасти автомашину.

Возгорание произошло в салоне, не в моторном отсеке, и выгорел именно салон. Подкапотное пространство практически не пострадало.

В результате ЧП никто не пострадал.

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