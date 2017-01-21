В Алматинской области водитель на Lexus сбил насмерть учителя истории

В поселке Шалкар Карасайского района Алматинской области произошло ДТП, в результате которого скончался мужчина, сообщает Zakon.kz.

Местный житель, учитель истории, переходил дорогу по пешеходному переходу. В это время в восточном направлении ехал автомобиль Lexus. Участок дороги с пешеходным переходом плохо освещен. Вероятно, это и стало причиной того, что водитель «Лексуса» не заметил пешехода и сбил его.

По предварительной информации, имело место нарушение скоростного режима, поскольку пешехода откинуло от «зебры» на 20 метров.

От полученных травм педагог скончался на месте.