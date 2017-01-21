ДТП с участием военных в Мариуполе: один боец погиб на месте, еще один госпитализирован

В Мариуполе сегодня произошло ДТП с участием военных ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего погиб один военнослужащий, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу скорой помощи.

Причины и обстоятельства происшествия установят в ходе расследования.

Ранее под Мариуполем произошло ДТП с участием военных, один из них погиб, трое — пострадали.