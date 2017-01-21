Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Под крики "Ганьба!": националисты в Киеве начинают новый Майдан
Достали!: директор завода Порошенко о бизнесе в РФ
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22:11 (мск), источник: 112.ua

ДТП с участием военных в Мариуполе: один боец погиб на месте, еще один госпитализирован

Причины и обстоятельства происшествия установят в ходе расследования.

Источник: 112.ua

В Мариуполе сегодня произошло ДТП с участием военных ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего погиб один военнослужащий, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу скорой помощи.

Причины и обстоятельства происшествия установят в ходе расследования.

Ранее под Мариуполем произошло ДТП с участием военных, один из них погиб, трое — пострадали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Черновицкой обл. ГПСУ пресекла попытку незаконного перемещения сигарет в Румынию
Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Ле Пен назвала «катастрофой» миграционную политику Меркель
Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете
Суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала Мужская сборная России в третий раз выиграла медали Кубка мира в эстафете. На последнем круге Бабиков красиво убежал от украинца Пидручного
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь