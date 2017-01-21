В результате пожара в Херсонской обл. погибли три человека

В пос. Великая Александровка Херсонской области произошел пожар в одноэтажном частном доме, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС области.

«21 января в 8:53 на номер Службы спасения “101” в пгт Великая Александровка поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме на ул. Садовой. На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное отделение 4-й ГПСЧ по охране Великоалександровского района. Во время ликвидации пожара в одной из комнат обнаружены трое погибших: хозяин 1939 года рождения и двое мужчин 1965 годов рождения», — сообщили в ведомстве.

Пожар был локализован в 9:00, а ликвидирован в 9:35 на площади 6 кв. м. Вероятной его причиной стала неосторожность во время курения. Установлено, что погибшие нередко злоупотребляли спиртным и много курили.

Накануне в Мариуполе произошел пожар в здании отдела контроля за оборотом оружия.