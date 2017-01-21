В результате пожара в Херсонской обл. погибли три человека
Установлено, что погибшие нередко злоупотребляли спиртным и много курили.
Установлено, что погибшие нередко злоупотребляли спиртным и много курили.
В пос. Великая Александровка Херсонской области произошел пожар в одноэтажном частном доме, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС области.
«21 января в 8:53 на номер Службы спасения “101” в пгт Великая Александровка поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме на ул. Садовой. На место происшествия оперативно прибыло
Пожар был локализован в 9:00, а ликвидирован в 9:35 на площади 6 кв. м. Вероятной его причиной стала неосторожность во время курения. Установлено, что погибшие нередко злоупотребляли спиртным и много курили.
Накануне в Мариуполе произошел пожар в здании отдела контроля за оборотом оружия.