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12:15 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове скорая с включенным маячком столкнулась с «ВАЗом»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками столкнулась с машиной ВАЗ-2107 в Ростове-на-Дону, пострадала пожилая пациентка скорой, сообщила РИА Новости представитель Управления ГИБДД ГУ МВД по региону.

Источник: РИА Новости

«На ул. Белорусская, 179 произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 под управлением водителя 1990 года рождения и автомобиля скорой медицинской помощи под управлением водителя 1959 года рождения. В результате столкновения пострадала 87-летняя пациентка скорой помощи. Проводится проверка», — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что разовую медицинскую помощь также оказали пассажирке ВАЗа и женщине, которая сопровождала пенсионерку. По ее словам, в данный момент установлено, что у автомобиля скорой помощи были включены проблесковые маячки во время движения, а водитель ВАЗа-2107 ехал на зеленый сигнал светофора. Причины ДТП пока не известны.

«Я вез пожилую женщину с нестабильной стенокардией с сиреной и мигалками. Пожилая женщина при ударе упала с носилок и разбила голову, ее отправили в реанимацию, также пострадала внучка, которая сопровождала ее. Если бы “семерка” не остановилась, а проехала прямо, ДТП бы не было», — пояснил в соцсетях сотрудник больницы, который находился в машине скорой во время аварии.

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