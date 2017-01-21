Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Под крики "Ганьба!": националисты в Киеве начинают новый Майдан
Достали!: директор завода Порошенко о бизнесе в РФ
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Любители кофе живут дольше остальных
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
20Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
22Вечное сияние Джима Керри
21 января, источник: Telegraf.com.ua

В Одессе задержали банду грабителей

В Одессе правоохранители взяли банду грабителей, которая совершила ограбление местного жителя.

Источник: Telegraf.com.ua

Правоохранители Одессы задержали группу из четырех человек, которые в ночь на субботу напали и ограбили 47-летнего жителя города. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Заявление жителя Одессы о разбойном нападении и ограблении поступило в Приморский отдел полиции. Мужчина объяснил, что около 2 часов ночи, когда он проходил через один из парков города, группа неизвестных лиц, нанеся удар электрошокером, открыто завладела его золотым перстнем и наручными часами. Сотрудники полиции разоблачили и обоснованно задержали четырех подозреваемых в совершении преступления — двух одесситов и двух жителей Одесской и Черниговской областей. Одним из правонарушителей оказался ранее судимый гражданин», — отметили в полиции.

По данному факту следователи Приморского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уникальное чудо природы, которое не исчезает около 30000 лет (Фото)
Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа
Дела по биатлонистам РФ закрыты из-за отсутствия доказательств
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Ле Пен назвала «катастрофой» миграционную политику Меркель
Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете
Суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала Мужская сборная России в третий раз выиграла медали Кубка мира в эстафете. На последнем круге Бабиков красиво убежал от украинца Пидручного
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь