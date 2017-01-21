В Одессе задержали банду грабителей

Правоохранители Одессы задержали группу из четырех человек, которые в ночь на субботу напали и ограбили 47-летнего жителя города. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Заявление жителя Одессы о разбойном нападении и ограблении поступило в Приморский отдел полиции. Мужчина объяснил, что около 2 часов ночи, когда он проходил через один из парков города, группа неизвестных лиц, нанеся удар электрошокером, открыто завладела его золотым перстнем и наручными часами. Сотрудники полиции разоблачили и обоснованно задержали четырех подозреваемых в совершении преступления — двух одесситов и двух жителей Одесской и Черниговской областей. Одним из правонарушителей оказался ранее судимый гражданин», — отметили в полиции.

По данному факту следователи Приморского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.