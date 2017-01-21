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21 января, источник: "РИА Новости" Украина

Убийство адвоката в Киеве выполнено профессиональным киллером — Бугай

Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Детали сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.

Можно ли связывать убийство адвоката с его профессиональной деятельностью, рассказал адвокат, президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай в эфире радиостанции Голос Столицы.

«Я думаю, это должна быть одна из основных версий этого убийства. Характер убийства, скажем так, его профессионализм и цинизм выполнения свидетельствуют о том, что это заказ, который выполнен достаточно профессиональным киллером. И, по моему мнению, именно профессиональная деятельность адвокатская должна быть основной версией в этом случае», — утверждает эксперт.

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