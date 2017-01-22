В Шымкенте пропала молодая девушка с младенцем на руках

В Шымкенте пропала молодая девушка с грудным ребенком. 18-летняя Хуршида Бону 21 января утром ушла из дома и не вернулась, сообщает Otyrar.kz.

По данным издания, девушка вышла из дома № 59 в микрорайоне Карасу вместе с шестимесячным сыном Марселем. Родным сказала, что пошла за результатами анализов в медицинский центр, расположенный в районе магазина «Рахат». Больше их никто не видел, телефон молодой мамы отключен, с подругами на связь она не выходила. При этом отмечается, что родных в Шымкенте у нее нет. Мать девушки живет в Самаре. По словам родственников, она ушла из дома в хорошем настроении. Конфликтов ни с кем из семьи не было. Супруг пропавшей девушки Руслан Абдюшев написал заявление в полицию, но также просит о помощи неравнодушных шымкентцев.

В соцсетях распространяется призыв к волонтерам и жителям города: «Если вы видели девушку с ребенком, пожалуйста, сообщите по телефону: +7 701 875 8787». Указан номер брата мужа Фарруха Абдюшева.