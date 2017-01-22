В новосибирском детсаду обрушилась крыша беседки
Кровля не выдержала тяжести снега.
Кровля не выдержала тяжести снега.
На территории детского сада № 104 по улице Александра Невского, 45/1 обрушилась крыша прогулочной беседки.
Об этом сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В момент обвала детей в детсаду не было — инцидент произошел в выходной. Предположительная причина происшествия — скопившийся снег, которого не выдержала кровля. Как рассказала подписчица группы, после случившегося дворник приступил к уборке снега с крыш остальных построек рядом с детсадом.
Это уже второй случай обрушения кровли
Напомним, 19 января под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба «Аллюр». В результате погибли 2 человека, 3 человека получили тяжелые травмы. Предполагается, что причиной трагедии стал снежный покров, под тяжестью которого рухнула кровля помещения.