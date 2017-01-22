Подростка зарезали во время массовой драки в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 22 января, AmurMedia.

Подростка зарезали ножом в минувшую субботу, 21 января, во врем массовой драки во дворе дома № 24 на улице Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре. Еще одного несовершеннолетнего участника уличного побоища ранили, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на komcity.ru.

Свидетелями драки стали жильцы дома, они же вызвали полицию. В процессе конфликта в ход пошли ножи. В результате уличного побоища один из его участников — 16-летний парень — скончался от полученных травм. Второй — его одногодка — получил ранение головы. Потерпевшему наложили швы, его жизнь сейчас вне опасности. Что стало причиной конфликта, предстоит выяснить правоохранителям.