Рыбак умер на льду во Владивостоке

Владивосток, 22 января, PrimaMedia.

Одному из рыбаков, находившихся на льду в районе 2-ой Речки по ул. Татарская во Владивостоке, сегодня утром стало плохо. По прибытию спасатели обнаружили мужчину без сознания. По предварительным данным, человеку стало плохо из-за сердца, медики на берегу не смогли спасти рыбака, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на dps_control.

Сегодня утром около 8 часов очевидцы сообщили спасателям, что в районе 2-ой Речки по улице Татарская на акватории Амурского залива одному из рыбаков стало плохо. На месте происшествия спасатели, осмотрев пострадавшего, погрузили его на специальные носилки и выдвинулись на берег, где ожидала карета скорой помощи.

По сообщениям newsbox24.tv, врачи сразу попытались реанимировать пациента, вместе со спасателями они боролись за его жизнь более получаса. Однако спасти его не удалось, умершему рыбаку был 60 лет.