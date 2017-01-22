Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Завершились слушания по долгу Украины перед Россией на $3 млрд
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Любители кофе живут дольше остальных
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
10«Бегущий огонь»
22Вечное сияние Джима Керри
09:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рыбак умер на льду во Владивостоке

По предварительным данным, человеку стало плохо из-за сердца.

Владивосток, 22 января, PrimaMedia.

Одному из рыбаков, находившихся на льду в районе 2-ой Речки по ул. Татарская во Владивостоке, сегодня утром стало плохо. По прибытию спасатели обнаружили мужчину без сознания. По предварительным данным, человеку стало плохо из-за сердца, медики на берегу не смогли спасти рыбака, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на dps_control.

Сегодня утром около 8 часов очевидцы сообщили спасателям, что в районе 2-ой Речки по улице Татарская на акватории Амурского залива одному из рыбаков стало плохо. На месте происшествия спасатели, осмотрев пострадавшего, погрузили его на специальные носилки и выдвинулись на берег, где ожидала карета скорой помощи.

По сообщениям newsbox24.tv, врачи сразу попытались реанимировать пациента, вместе со спасателями они боролись за его жизнь более получаса. Однако спасти его не удалось, умершему рыбаку был 60 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лиса разгуливает по улицам Владивостока
Белый дом «призовет к ответу» прессу за неправильные репортажи
Дела по биатлонистам РФ закрыты из-за отсутствия доказательств
Сирийская оппозиция прибыла в Астану для переговоров
Bild: Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала Мужская сборная России в третий раз выиграла медали Кубка мира в эстафете. На последнем круге Бабиков красиво убежал от украинца Пидручного
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь