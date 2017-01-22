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06:50 (мск), источник: РИА Новости

Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Родственники пассажиров пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 намерены просить возобновить поиски авиалайнера во время встречи в воскресенье между министрами Австралии и Малайзии, которые координировали поисковую операцию, сообщает агентство Франс Пресс.

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Ранее на сайте Координационного центра поисков (JACC) было опубликовано совместное коммюнике представителей Австралии, Малайзии и Китая, в котором говорится, что поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 приостановлены.

«Персональные письма со стороны многих семей с призывами к продолжению поиска будут лично доставлены министру транспорта Малайзии во время его визита в Перт (Австралия)», — цитирует агентство Франс Пресс заявление представителей группы «Голос 370».
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Группа заявила, что просит правительство Малайзии использовать этот визит для возможности пересмотра решения о приостановке поисковой операции.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров.

Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

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