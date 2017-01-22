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09:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

МЧС прогнозирует высокий риск обрушения мостов в Красноярском крае

Риски ЧС с автомобильными мостами наблюдаются в 31 регионе.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае в 2017 году прогнозируется риск обрушения автомобильных мостов. Особенно эта проблема касается южных районов региона. Такие данные предоставил всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр «Антистихия»).

Высокий риск обрушения автомобильных эстакад прогнозируется на территории 31 субъекта. В основном это связано со слишком активной хозяйственной деятельностью и глобальным изменением климата, уточняет агентство РИА «Новости».

Предполагается, что после неутешительных прогнозов власти регионов должны провести мероприятия по укреплению и капитальному ремонту автомобильных мостов и эстакад. Это необходимо для, чтобы в будущем избежать обрушений и массовых жертв.

Напомним, 14 марта 2016 года в Минусинске обрушился пролёт моста, ведущий через Минусинскую протоку. В результате происшествия пострадали 6 человек, а СК завел уголовное дело.

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