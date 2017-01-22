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09:28 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске загорелась трансформаторная подстанция

О пожаре сообщили пользователи соцсети.

По сообщению, опубликованному в одном из омских пабликов, почти в 12 ночи на ул. Нефтезаводской загорелась трансформаторная будка, вследствие чего без света остались жители сразу семи домов.

Между тем в управлении МЧС пояснили, что в 23.29 21 января поступило сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции в Советском округе города Омска. Пожар локализован в 00.06, ликвидирован в 00.30.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 10 человек, 4 единицы техники. Работали 3 звена газодымозащитой службы.

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