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09:31 (мск), источник: Newslab.ru

На Красноярском море спасли замерзавшего человека

Сообщение в ведомство поступило от самого пострадавшего: он рассказал, что на акватории водохранилища он провалился под лед, вылез и сейчас замерзает.

На Красноярском водохранилище спасли вымокшего и замерзавшего человека. Информация об этом содержится в сводке краевого учреждения «Спасатель» за минувшие сутки. Сообщается, что на вызов выезжал Дивногорский поисково-спасательный отряд.

Известно, что сообщение в ведомство поступило от самого пострадавшего: он рассказал, что на акватории водохранилища он провалился под лед, вылез и сейчас замерзает.

Спасателям удалось найти его и спасти, доставив в расположение отряда.

Отметим, по информации учреждения, в Енисейском районе продолжаются водолазные поиски водителя, провалившегося под лед переправы через Енисей на грузовике. За сутки выполнено три спуска, однако мужчина не найден.

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