На трассе М-53 после ДТП огонь охватил два автомобиля, есть погибшие

На трассе М-53 в Уярском районе Красноярского края столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volvo, а затем с ВАЗ-2112.

В результате столкновения водитель и пассажир Mitsubishi скончались на месте происшествия, также пострадали и три человека, среди которых 7-летний ребенок. Все они были доставлены в больницу. В ГИБДД также отметили, что после столкновения произошло возгорание автомобилей Mitsubishi и Volvo. Оба авто оказались охвачены огнем и полностью выгорели. По данным ГУ МЧС для ликвидации возгорания привлекалось 4 человека, 1 единица техники.

Во время устранения аварии на трассе было перекрыто движение транспорта, автомобили двигались по одной полосе. В настоящее время сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.