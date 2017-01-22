В Новосибирской области на Мочищенском шоссе опрокинулась «скорая»
«Карету» не пропустил автолюбитель.
«Карету» не пропустил автолюбитель.
Автомобиль «скорой помощи» Fiat опрокинулся на Мочищенском шоссе.
«Скорая» двигалась со спецсигналами и включенными проблесковыми маячками, сообщают в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Несмотря на это, возле перекрестка Мочищенского шоссе с Дачным шоссе неизвестный водитель не пропустил служебный автомобиль. В результате «скорая» вылетела в сугроб и опрокинулась на левый бок.
В машине кроме водителя находились врач, пациент и фельдшер. Никто из них серьезно не пострадал, однако врач получил ушиб позвоночника.
На видеозаписи очевидцев видно, что поднять «скорую» помогли пожарные.