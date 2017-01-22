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09:27 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области на Мочищенском шоссе опрокинулась «скорая»

«Карету» не пропустил автолюбитель.

Автомобиль «скорой помощи» Fiat опрокинулся на Мочищенском шоссе.

«Скорая» двигалась со спецсигналами и включенными проблесковыми маячками, сообщают в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Несмотря на это, возле перекрестка Мочищенского шоссе с Дачным шоссе неизвестный водитель не пропустил служебный автомобиль. В результате «скорая» вылетела в сугроб и опрокинулась на левый бок.

В машине кроме водителя находились врач, пациент и фельдшер. Никто из них серьезно не пострадал, однако врач получил ушиб позвоночника.

На видеозаписи очевидцев видно, что поднять «скорую» помогли пожарные.

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