В четырех регионах Казахстана закрыты дороги

В Акмолинской области 21.01. с 09−40 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодорог: «Екатеринбург-Алматы» (917−1006 км п. Жаксы-г. Атбасар), «Жаксы-Есиль-Бузулук (0−82 км), «Костанай-Ауеликоль-Сурган» (232−260 км.), «Жезказган-Петропавловск» (377−595 км), «Астана-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау» (16−51 км), «Екатеринбург-Алматы» (917−856 км), «Екатеринбург-Алматы» (1280−1353 км) для всех видов автотранспорта.

В Алматинской области 20.01. с 23−00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) ограничено движение на автодорогах республиканского значения «Сарыозек-Коктал» (40−80 км) для грузового и общественного автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области 20.01. с 15−00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодорог областного значения «Чарск-Бакырчик» (0−42 км), «Бакырчик-Бурсак» (0−18 км) для всех видов автотранспорта. 20.01. с 17−00 в связи с метелью закрыто движение на участке дороги областного значения «Новопокровка-Петропавловка-Зубаир-Байтанант» (0−41 км) для всех видов автотранспорта. 21.01. с 13−00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автотрассы областного значения «Усть-Каменогорск-Новотроицкое» (0−22 км) для всех видов автотранспорта.