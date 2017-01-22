В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 32 человек

Ранее сообщалось о 23 погибших.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь вагонов скорого поезда и локомотив. Всего в составе было 22 вагона.

Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.