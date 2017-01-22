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07:53 (мск), источник: РИА Новости

В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 32 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв — РИА Новости. Число погибших в результате схода с рельсов поезда в Индии возросло до 32 человек, около 50 пострадали, передает агентство ANI со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь вагонов скорого поезда и локомотив. Всего в составе было 22 вагона.

Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.

Причина инцидента пока неизвестна, однако агентство PTI со ссылкой на источники сообщает, что в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа.
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В качестве довода собеседник агентства сослался на то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, кроме того приближается один из основных национальных праздников — День Республики.

Также машинист поезда перед сходом состава с рельсов якобы слышал звук, похожий на хлопушку.

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