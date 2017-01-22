В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 32 человек

Ранее сообщалось о 23 погибших.
Инцидент произошел на границе штатов Орисса и
Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.
Причина инцидента пока неизвестна, однако агентство PTI со ссылкой на источники сообщает, что в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа.
В качестве довода собеседник агентства сослался на то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют
Также машинист поезда перед сходом состава с рельсов якобы слышал звук, похожий на хлопушку.