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09:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Без вести пропавшего студента аграрного техникума нашли живым и невредимым в Приангарье

Полицейские обнаружили несовершеннолетнего возле вокзала.

Сотрудники полиции обнаружили возле железнодорожного вокзала живым и невредимым 16-летнего студента аграрного техникума, который без вести пропал в поселке Михайловка Черемховского района Иркутской области. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол, рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

«Полицейские немедленно организовали мероприятия, направленные на розыск ребенка. Ориентировки на него в максимально сжатые сроки поступили всем наружным экипажам полиции. В результате принятых мер в течение двух часов без вести пропавший был обнаружен сотрудниками уголовного розыска и инспектором ПДН в районе железнодорожного вокзала», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют мотивы ухода подростка. В отношении заявительницы составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

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