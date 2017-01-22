Житель Приморья обманул кузбассовца на 100 тысяч рублей при продаже иномарки

Беловчанин хотел приобрести автомобиль Toyota Mark II на запчасти, объявление о продаже которого увидел на популярном сайте. Продавец просил за иномарку 100 000 рублей.

«Аферист убедил покупателя, что организует доставку автомобиля при условии 100% предоплаты. Однако, получив денежный перевод, он перестал отвечать на звонки покупателя, а объявление о продаже удалил с сайта», — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.