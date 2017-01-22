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09:12 (мск), источник: Вести Приморье

Житель Приморья обманул кузбассовца на 100 тысяч рублей при продаже иномарки

Полицейские Белова разыскивают мошенника, которые похитил обманом 100 000 рублей у местного жителя. Предположительно, преступник находится в Приморском крае, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Газету Кемерова».

Источник: РИА "Новости"

Беловчанин хотел приобрести автомобиль Toyota Mark II на запчасти, объявление о продаже которого увидел на популярном сайте. Продавец просил за иномарку 100 000 рублей.

«Аферист убедил покупателя, что организует доставку автомобиля при условии 100% предоплаты. Однако, получив денежный перевод, он перестал отвечать на звонки покупателя, а объявление о продаже удалил с сайта», — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личность афериста. Уже известно, что подозреваемый звонил с номера 8 (902) 522−01−36, зарегистрированного в Приморском крае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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