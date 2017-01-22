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08:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На пожаре в Приморье погибли два человека

Одноэтажный жилой дом загорелся в Тавричанке.

Владивосток, 22 января, PrimaMedia.

Два человека погибли 21 января в результате пожара в деревянном одноэтажном доме в селе Тавричанка в Приморье, еще одно пострадавшего госпитализировали. В настоящее время причины пожара и виновный устанавливаются, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРФ МЧС России.

21 января в 16.14 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном 6-ти квартирном жилом доме барачного типа с печным отоплением в селе Тавричанка.

«На месте пожара были обнаружены два человека без признаков жизни. Ещё один мужчина спасён. С отравлением угарным газом он доставлен в Центральную районную больницу п. Вольно-Надеждинское», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время причины пожара и виновный устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудник государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственная группа.

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