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09:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в понедельник

С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта.

Источник: ДЕЙТА

Соответствующее решение принял уполномоченный орган — департамент по тарифам администрации Приморского края. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Стоимость проезда в городских пассажирских автобусах составит 21 рубль, в трамвае и троллейбусе — 14 рублей, на фуникулере — 12 рублей. Такие тарифы будут действовать в краевом центре до конца 2017 года.

Напомним, последний раз проезд в общественном транспорте Владивостока дорожал ровно год назад. Тогда стоимость билета на всех видах наземного транспорта также повысилась на 1 рубль.

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