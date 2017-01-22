Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в понедельник

Соответствующее решение принял уполномоченный орган — департамент по тарифам администрации Приморского края. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Стоимость проезда в городских пассажирских автобусах составит 21 рубль, в трамвае и троллейбусе — 14 рублей, на фуникулере — 12 рублей. Такие тарифы будут действовать в краевом центре до конца 2017 года.

Напомним, последний раз проезд в общественном транспорте Владивостока дорожал ровно год назад. Тогда стоимость билета на всех видах наземного транспорта также повысилась на 1 рубль.